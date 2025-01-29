Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска?

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев посетил Ханты-Мансийский автономный округ России и встретился с губернатором Русланом Кухаруком. На встрече, как сообщается, обсуждались «перспективы сотрудничества двух стран и возможности укрепления дружественных отношений».

«На рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым обсудили важные аспекты и перспективы сотрудничества… Одно перспективное направление работы в этой сфере — обмен студентами-нефтяниками для укрепления дружеских отношений между нашими странами, совместного поиска решений актуальных вызовов», — написал Кухарук в своем телеграм-канале.

Помимо обмена студентами также был рассмотрен вопрос сотрудничества югорского Центра исследования керна с компаниями Азербайджана. Это, как отмечается, «станет полезным опытом и важным шагом, так как обе стороны обладают богатым опытом добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти».

Глава региона отметил огромный опыт Азербайджана в добыче углеводородов и предложил послу наладить сотрудничество Центра исследований керна, который занимается вопросами освоения ТРИЗ (набор методов решения и усовершенствования технических задач и систем с помощью нахождения и решения технических противоречий), с азербайджанскими компаниями.