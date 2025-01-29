Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа

Европейские чиновники начали обсуждать возобновление закупок российского трубопроводного газа, рассказали Financial Times знакомые с вопросом источники. По их словам, сторонники такого решения утверждают, что мера побудит Россию сесть за стол переговоров для окончания войны в Украине, а после заключения соглашения станет гарантией соблюдения режима прекращения огня. Также это позволит снизить высокие цены на энергоносители в Европе.

Инициативу поддержали некоторые должностные лица из Германии и Венгрии, а также власти нескольких других стран ЕС. Прежде всего их заинтересовала возможность сделать энергоносители дешевле, уточнил один из собеседников FT. Однако эта идея «привела в ярость» чиновников в Брюсселе и дипломатов из некоторых стран Восточной Европы. «Это безумие. Насколько мы должны быть глупы, что даже задумались об этом как о возможном варианте?» — заявил один из них.

При этом само обсуждение этого вопроса уже негативно повлияло на американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), которые стремятся подписать долгосрочные контракты на поставки в Европу. По словам двух европейских чиновников, американские поставщики опасаются, что возобновление транзита российского газа через Украину сделает их продукцию неконкурентоспособной. После прекращения поставок через украинскую территорию с начала 2025 года доля российского трубопроводного газа сократилась до примерно 5% от общего импорта ЕС. На данный момент российский газ поступает в страны Евросоюза только по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее Еврокомиссия запланировала полностью отказаться от импорта топлива из России к 2027 году. В декабре 10 стран ЕС, прежде всего Финляндия, Польша и страны Балтии, призвали «запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее». Тем не менее запрета на поставки в ближайшем пакете санкций не предусмотрено, писало Politico. Как отмечает FT, к возобновлению поставок из России страны ЕС подталкивает трудное положение тяжелой промышленности, которая нуждается в более дешевых источниках энергии.

Крупнейшим импортером российского газа до начала полномасштабной войны в Украине была Германия. В 2021 году на поставки из России приходилось около 40% всего трубопроводного газового импорта ЕС. В 2024-м этот показатель упал до 10%.