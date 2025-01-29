Мамед Ахмедзаде в королевских покоях

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Виллему-Александру, сообщает посольство Азербайджана в Гааге.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога между двумя странами, возможности экономического и гуманитарного сотрудничества, а также участие Азербайджана в энергетических и транспортных проектах. Особое внимание было уделено региональной ситуации.

Мамед Ахмедзаде также проинформировал короля о предвзятой кампании против Азербайджана в ряде западных стран, сопровождающей процесс восстановления территориальной целостности страны, а также о позиции Баку по нормализации отношений с Арменией.