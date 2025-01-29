USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Мамед Ахмедзаде в королевских покоях

фото
11:53 1539

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Виллему-Александру, сообщает посольство Азербайджана в Гааге.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога между двумя странами, возможности экономического и гуманитарного сотрудничества, а также участие Азербайджана в энергетических и транспортных проектах. Особое внимание было уделено региональной ситуации.

Мамед Ахмедзаде также проинформировал короля о предвзятой кампании против Азербайджана в ряде западных стран, сопровождающей процесс восстановления территориальной целостности страны, а также о позиции Баку по нормализации отношений с Арменией.

Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 169
Убит организатор акций с сожжением Корана
Убит организатор акций с сожжением Корана
12:48 637
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 587
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 2332
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска?
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска? фото
11:08 1594
Cтрашная авиакатастрофа в США
Cтрашная авиакатастрофа в США видео; обновлено 11:34
11:34 7137
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция; все еще актуально
29 января 2025, 20:26 9277
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
10:39 1742
Алиев встраивает в мировую логистику
Алиев встраивает в мировую логистику заметки на полях
02:07 5041
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом обновлено 02:57
02:57 5694
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена
01:28 4942

ЭТО ВАЖНО

Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 169
Убит организатор акций с сожжением Корана
Убит организатор акций с сожжением Корана
12:48 637
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 587
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 2332
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска?
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска? фото
11:08 1594
Cтрашная авиакатастрофа в США
Cтрашная авиакатастрофа в США видео; обновлено 11:34
11:34 7137
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция; все еще актуально
29 января 2025, 20:26 9277
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
10:39 1742
Алиев встраивает в мировую логистику
Алиев встраивает в мировую логистику заметки на полях
02:07 5041
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом обновлено 02:57
02:57 5694
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена
01:28 4942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться