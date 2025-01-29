ОДКБ о важности демаркации армяно-азербайджанской границы

Работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора являются одними из ключевых вопросов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В регионе обстановка остается неустойчивой. Продолжается процесс ее урегулирования, центральным аспектом которого является работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора», - сказал Сердюков.

При этом он отметил, что «напряженности в регионе способствуют попытки стран Запада закрепить свое влияние на Южном Кавказе».