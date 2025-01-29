ХАМАС передал Красному Кресту одну из заложниц

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что одна из освобожденных в Газе заложниц передана Красному Кресту и направляется к израильским военным.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что «похищенная ХАМАС 7 октября [2023 года] Агам Бергер передана Красному Кресту и находится на пути к израильским силам».