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ХАМАС передал Красному Кресту одну из заложниц

12:18 421

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что одна из освобожденных в Газе заложниц передана Красному Кресту и направляется к израильским военным.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что «похищенная ХАМАС 7 октября [2023 года] Агам Бергер передана Красному Кресту и находится на пути к израильским силам».

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