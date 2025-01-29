Цукерберг выплатит Трампу $25 миллионов

Сделка стала результатом прямых переговоров между гендиректором Meta Марком Цукербергом и Трампом, рассказал Politico адвокат президента Джон Коул. На вопрос, что привело к урегулированию иска спустя годы, он ответил, что все это время работал над сделкой, и добавил: «Конечно, выборы помогли».

Корпорация Meta выплатит $25 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа и других лиц по поводу блокировки в 2021 году аккаунтов в Facebook и Instagram.

В рамках соглашения Meta перечислит $22 млн в фонд поддержки строительства президентской библиотеки Трампа, еще $3 млн получат четыре человека, которые стали истцами совместно с президентом. Meta по условиям соглашения не признает себя виновной в правонарушениях.

Демократы в Конгрессе урегулирование раскритиковали. «Это выглядит как взятка и сигнал для каждой компании о том, что коррупция стала правилами игры. После того как Meta заплатит за игру, на что Марк Цукерберг рассчитывает для возврата своих инвестиций?» — заявила сенатор Элизабет Уоррен.

Facebook заблокировал аккаунт Трампа вскоре после штурма здания Капитолия его сторонниками, произошедшего в январе 2021 года, а в 2023-м разбанил.

Прошлым летом Трамп обвинял Цукерберга в планировании заговора против себя и грозил ему пожизненным тюремным заключением, если в ходе президентских выборов 2024 года он «сделает что-то незаконное». Цукерберг впоследствии признал акты цензуры из-за давления властей, сблизился с республиканцем, присутствовал на его инаугурации и начал реформирование Meta. Процесс урегулирования иска начался в ноябре 2024-го, когда Цукерберг прилетел к Трампу на ужин в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Ближе к концу вечера будущий президент напомнил об иске и дал понять, что претензии необходимо урегулировать, прежде чем с Цукербергом будут налажены отношения, сообщала The Wall Street Journal.