Убит организатор акций с сожжением Корана

Антиисламский активист иракского происхождения, организатор акций с сожжением Корана Сальван Момика умер от полученных ран недалеко от Стокгольма. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным телеканала, 38-летний Момика с огнестрельными ранениями был найден поздно вечером в среду в Сёдертелье.

Полиция пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации телеканала, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году, в 2021 году получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на один год. Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.