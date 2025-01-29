Ультраправый кандидат в президенты Румынии заявил, что Украину «неизбежно» поделят

Кандидат в президенты Румынии, ультраправый политик Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил, что ее «неизбежно» поделят между собой соседние государства. Об этом пишет «Европейская правда».

«Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...» - заявил политик во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

Джорджеску утверждает, что разделение Украины «неизбежно»: «На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!» – заявил Джорджеску.

Ранее Джорджеску заявлял, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

Накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае, Джорджеску остается самым популярным кандидатом в главы Румынии.