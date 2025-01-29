Турецкие военные в Дамаске
12:59 189
Высокопоставленная военная делегация Министерства национальной обороны Турции посетила Дамаск, передает Yeni Şafak.
Согласно сообщению, были проведены встречи с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой и начальником Генштаба Али ан-Наасаном. Стороны обсудили региональные вопросы и шаги по сотрудничеству с сирийской армией.
Кроме того, турецкая делегация осмотрела военные объекты сирийской армии.
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