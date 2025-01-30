В Баку на отбор к Кубку мира приедут Канада, Великобритания, Бразилия…
14:13 933
Определены участники отборочных матчей Кубка мира-2025 по баскетболу 3x3, которые впервые пройдут в Баку.
В мужском турнире, помимо сборной Азербайджана, сыграют Черногория, Канада, Великобритания, Руанда и Иран. А в женском соревновании соперницами азербайджанских баскетболисток будут Чили, Латвия, Тайвань, Бразилия и Египет.
Матчи пройдут 24-25 мая. По три лучшие команды выйдут в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в Монголии в июне.
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