В Баку на отбор к Кубку мира приедут Канада, Великобритания, Бразилия…

Определены участники отборочных матчей Кубка мира-2025 по баскетболу 3x3, которые впервые пройдут в Баку.

В мужском турнире, помимо сборной Азербайджана, сыграют Черногория, Канада, Великобритания, Руанда и Иран. А в женском соревновании соперницами азербайджанских баскетболисток будут Чили, Латвия, Тайвань, Бразилия и Египет.

Матчи пройдут 24-25 мая. По три лучшие команды выйдут в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в Монголии в июне.