Тоннель контрабандистов нашли под литовско-белорусской границей

Литовская пограничная служба обнаружила подземный тоннель длиной около 25 метров под границей с Беларусью в районе деревни Пашальчис. По предварительным данным, он использовался для контрабанды товаров через государственную границу, передает The Insider.

Советник Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис подтвердил факт обнаружения тоннеля порталу LRT.lt, однако воздержался от подробностей относительно точного местоположения и обстоятельств его обнаружения, сославшись на начатое досудебное расследование. По его словам, все детали согласовываются с прокуратурой и будут обнародованы в ближайшее время.

Несмотря на установку физического барьера на границе с Беларусью, состоящего из защитного ограждения и колючей проволоки, контрабандисты продолжают находить новые способы нелегальной транспортировки товаров. В 2024 году особую популярность приобрел метод переправки контрабанды с помощью воздушных шаров, хотя общее количество таких случаев постепенно снижается.