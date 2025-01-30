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Казахстану разрешили не вводить санкции против России

14:32 1158

Евросоюз не предъявляет требований к Казахстану в вопросе санкций в отношении России и полностью уважает позицию властей самостоятельно решать эти вопросы. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Мы ничего не просим, мы не предлагаем запрещать экспорт каких-либо товаров из Казахстана. Это не в нашей компетенции. Мы говорим о европейских товарах, которые не производятся в Казахстане, которые некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию», - заявил спецпосланник.

По его словам, это можно расценивать как незаконную торговлю подсанкционными товарами, вновь подчеркнув, что речь идет не о товарах, которые производятся в Казахстане или которые обычно поставляются из Казахстана в Россию.

«Единственная цель - обойти санкции», - сказал О'Салливан.

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