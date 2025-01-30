Нефтезавод в России прекратил работу из-за атаки дронов
14:34 1179
В Ростовской области РФ после атак беспилотников приостановил работу Новошахтинский НПЗ.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, «в 2024 году он (НПЗ) переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки».
Коваленко утверждает, что на заводе повреждено оборудование, и пока он не может возобновить работу.
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