Нефтезавод в России прекратил работу из-за атаки дронов

В Ростовской области РФ после атак беспилотников приостановил работу Новошахтинский НПЗ.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, «в 2024 году он (НПЗ) переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки».

Коваленко утверждает, что на заводе повреждено оборудование, и пока он не может возобновить работу.