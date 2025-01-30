USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Нефтезавод в России прекратил работу из-за атаки дронов

14:34 1179

В Ростовской области РФ после атак беспилотников приостановил работу Новошахтинский НПЗ.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, «в 2024 году он (НПЗ) переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки».

Коваленко утверждает, что на заводе повреждено оборудование, и пока он не может возобновить работу.

Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 2740
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена; все еще актуально
01:28 5463
Али Асадов прилетел в Алматы
Али Асадов прилетел в Алматы фото
15:55 756
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже»
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже» Большое интервью
15:30 1108
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
15:10 1537
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
14:39 3056
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу новость дополнена
14:11 1864
Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 3219
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания обновлено 14:20
14:20 5117
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 2952
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 4132

ЭТО ВАЖНО

Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 2740
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена; все еще актуально
01:28 5463
Али Асадов прилетел в Алматы
Али Асадов прилетел в Алматы фото
15:55 756
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже»
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже» Большое интервью
15:30 1108
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
15:10 1537
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
14:39 3056
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу новость дополнена
14:11 1864
Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 3219
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания обновлено 14:20
14:20 5117
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 2952
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 4132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться