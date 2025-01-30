У семьи Кадырова нашли четыре виллы в Дубае

Двоюродный брат главы Чечни Шахрудди Эдильгириев владеет четырьмя роскошными особняками в Дубае общей стоимостью более $20 млн. Это следует из утечки данных о недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишут «Важные истории». Согласно попавшей к журналистам информации, первую виллу Эдильгириев приобрел у девелопера Zabeel Investment в декабре 2022 года. Объект площадью 1026 кв. м на искусственном острове Палм-Джумейра обошелся ему в 53 млн дирхамов, или $14,4 млн. Это дом с пятью спальнями в османском стиле — одна из «Королевских вилл», уединенно расположенных на территории гостиничного комплекса Zabeel Saray.

Перед тем как Эдильгириев купил дом, он сдавался в аренду для гостей, ищущих «роскошь, комфорт и эксклюзивное уединение». В своем расследовании «Украинская правда» ранее писала, что Кадыров использовал эту виллу в качестве «неофициального посольства» Чечни примерно с 2014 года. В этом же доме останавливался тогдашний представитель главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах, еще один двоюродный брат Кадырова Турко Даудов. Как писал в своем докладе Королевский объединенный институт оборонных исследований, именно благодаря усилиям последнего страны Ближнего Востока не присоединились к санкциям против России за войну в Украине.

В октябре 2023 года Эдильгириев приобрел еще три роскошные виллы в Дубае. Они находятся на материковой части города и совокупно стоят около $6 млн. Покупку он совершил через два дня после того, как Кадыров поздравил его с днем рождения. Эдильгириев — младший из трех двоюродных братьев Кадырова. Они, как и глава Чечни, родились в селе Центорой, их мать — родная сестра Ахмата Кадырова, отца Рамзана. Старший из братьев, Амруди Эдильгириев, занимал разные должности в органах власти Чечни, а сейчас отвечает за строительство мечетей в республике. Средний брат, Пахрудди Эдильгириев, по данным Der Spiegel, работал сотрудником охраны Кадырова и находится в розыске Евросоюза по делу о подготовке покушения на правозащитника Мухаммада Абдурахманова.

У Кадырова крепкие связи с ОАЭ. Только в 2021–2022 годах его частный самолет летал в страну не менее 14 раз, подсчитывали журналисты. По данным FlightRadar24, в 2023–2024 годах кадыровский джет был в Дубае и окрестностях как минимум четыре раза. Кадыров неоднократно сопровождал президента РФ Владимира Путина во время его официальных визитов в ОАЭ, а президента страны шейха Мохаммеда бен Зайеда Аль-Нахайяна называл «дорогим братом».