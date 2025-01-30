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Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе

14:39 3059

Летевший из Красноярска в Баку самолет авиакомпании «ИрАэро» заглох на взлетной полосе после починки сломанной системы кондиционирования.

Об этом сообщает красноярский канал TVK со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что пассажиры начали паниковать. Несколько человек отказались лететь. По словам красноярца, провожавшего своих дочку и внуков, людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет. Он выехал на полосу и заглох, сломался на полосе.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что у воздушного судна действительно была техническая неисправность, ее устранили. В 13:55 во время движения на взлетную полосу самолет был исправен, однако он вскоре вернулся из-за отказа семьи из пяти человек продолжать полет. В итоге самолет смог улететь, но с рейса снялись 22 пассажира.

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