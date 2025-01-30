USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Кыргызы поставляли в Россию американское оружие

14:43 1825

В Кыргызстане пресечена деятельность транснациональной группировки, которая через территорию страны поставила в Россию из США более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«ГКНБ Кыргызстана выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США-Кыргызстан-Россия. С 2022 года по настоящее время ими были через Кыргызстан переправлены в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, при этом основными клиентами являлись представители криминалитета», - говорится в сообщении.

Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 2743
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена; все еще актуально
01:28 5465
Али Асадов прилетел в Алматы
Али Асадов прилетел в Алматы фото
15:55 760
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже»
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже» Большое интервью
15:30 1112
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
15:10 1541
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
14:39 3062
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу новость дополнена
14:11 1865
Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 3219
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания обновлено 14:20
14:20 5120
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 2954
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 4132

ЭТО ВАЖНО

Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 2743
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена; все еще актуально
01:28 5465
Али Асадов прилетел в Алматы
Али Асадов прилетел в Алматы фото
15:55 760
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже»
Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже» Большое интервью
15:30 1112
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться
15:10 1541
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
Самолет Красноярск – Баку заглох на взлетной полосе
14:39 3062
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу новость дополнена
14:11 1865
Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 3219
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания
Убийство антиисламского активиста в Швеции: идут задержания обновлено 14:20
14:20 5120
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 2954
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 4132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться