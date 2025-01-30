Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы

71-летний Менендес был 18 лет сенатором и в общей сложности вращался в высоких политических кругах Вашингтона около полувека. В течение ряда лет он являлся председателем сенатского Комитета по международным делам и, находясь на этом посту, имел полный доступ к заключению тех или иных контрактов с зарубежными странами. Этим он и воспользовался в 2018 году и начал проталкивать сделку по продаже военных самолетов Египту. В ответ посредники - несколько сомнительных бизнесменов из Нью-Джерси, которые действовали в интересах Каира, - щедро одаривали его. Во время обыска в его доме были обнаружены около 400 тысяч наличными, которые рассовали в коробках из-под обуви, золотые слитки, а также у ворот стоял подаренный его супруге роскошный Мерседес-кабриолет.

«Тебя посодют, а ты не воруй! Твой дом - тюрьма!» Так словами героя фильма «Берегись автомобиля» можно передать вердикт судьи Нижнего Манхэттена по делу экс-сенатора-демократа Боба Менендеса. Он был приговорен к 11 годам тюрьмы, и это стало самым жестким наказанием, выдвинутым против политика такого ранга за всю историю Америки.

Менендесу было не отвертеться. Агенты спецслужб, которые долго вели за ним наблюдение, засняли на пленку встречу супружеской пары с посредниками в одном из ресторанов Нью-Йорка. Записан был весь разговор, который не оставлял сомнений в том, что сенатор погряз в тяжелейших коррупционных делах.

«Вы были влиятельным и успешным, - сказал во время приговора судья Сидни Стейн. – Вы находились на вершине нашей политической системы. Но где-то на этом пути, я не знаю где, вы свернули с пути. Работа во имя общественного блага стала работой на вас самих».

Менендес был обвинен по 16 пунктам - в коррупции, вымогательстве, препятствованию правосудию - и был объявлен первым в американской истории сенатором-иностранным агентом.

Обвинение требовало для него 15 лет заключения. Адвокаты Менендеса требовали, чтобы наказание ограничилось двухлетними общественными работами, а если речь о тюремном заключении, то оно должно быть от 21 до 27 месяцев.

В июле 2024 года жюри присяжных признало Менендеса виновным по всем пунктам обвинения. В августе он ушел в отставку. Защита, настаивая на мягком наказании, говорила, что сам процесс стал для него достаточным наказанием, он лишился репутации и финансового благополучия. А в тюрьме, говорили защитники, его стали бы третировать, унижать и называть «Золотой слиток Боб», прозвище, которое к нему уже прилепилось.

Но судья Стейн был непреклонен и заявил, что жесткий приговор должен стать предупреждением другим политикам.

Сам Менендес во время оглашения приговора плакал и говорил, что он и без тюремного наказания «потерял все, чем дорожил, кроме своей семьи». В суде присутствовали двое его сыновей, один из которых, Роб Менендес, является конгрессменом.

Супруга армянских корней Надин Менендес-Арсланян также обвиняется как важный участник коррупционных сделок с Египтом, однако ее не было вместе с мужем. Врачи выявили у нее рак груди, и она находится в больнице. Менендес-Арсланян не признает себя виновной и предстанет перед судом 18 марта.