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В Украине пропали американские наемники

15:09 1465

Более 20 американских граждан, участвующих в военных действиях на стороне Украины, числятся пропавшими без вести.

Это следует из расследования, проведенного CNN.

По информации телеканала, за последние полгода число потерь среди иностранных наемников резко возросло, поскольку ими «заполняются бреши» в ослабленной обороне Украины.

В материале говорится, что тела как минимум пяти наемников из США, погибших в течение последних шести месяцев, не удается вывезти с поля боя. Утверждается, что среди 757 тел погибших военнослужащих, которые Россия вернула Украине 24 января, были два американских наемника.

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