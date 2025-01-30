Экс-сотрудники Минобороны просят суд сжалиться

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Арестованные по делу о присвоении 143 млн манатов бывший начальник Финансово-бюджетного управления ведомства генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Кязымов, бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и экс-глава финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде подали апелляционные жалобы на приговор.

Как сообщает haqqin.az, офицеры хотят cмягчения сроков наказания с учетом выплаты значительной части ущерба, причиненного государству. Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобы офицеров. Предварительное заседание суда назначено на 3 февраля.

Следует отметить, что расследование этого уголовного дела вела Служба государственной безопасности (СГБ).

Решением Бакинского военного суда Низами Мамедов и Байрам Байрамов приговорены к 11 годам и 6 месяцам, Джалал Кязымов - к 11 годам, Вюсал Ализаде - к 10 годам и 6 месяцам.

В ходе предварительного следствия и суда Низами Мамедов выплатил 12 млн 415 тыс. 194 маната, Вюсал Ализаде - 325 тыс. манатов и Джалал Кязимов - 186 тысяч манатов в качестве компенсации ущерба, причиненного государству. Было принято решение вернуть эти деньги в госбюджет. При этом имущество, изъятое у обвиняемых, было конфисковано и передано государству для использования в целях возмещения причиненного государству ущерба.

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