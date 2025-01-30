Турция собирается купить 40 истребителей

Турция ожидает от европейских производителей ценовое предложение по поставкам 40 истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon («Еврофайтер Тайфун»). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что соответствующие документы уже переданы в Министерство обороны Великобритании и в консорциум Eurofighter, а ценовое предложение в Анкаре ожидают получить в ближайшие дни.

В министерстве сообщили также о «позитивном продвижении технической стадии обсуждений» по вопросу поставок и модернизации самолетов F-16 для нужд ВВС Турции.

При этом в Анкаре подчеркнули приоритетность для страны отечественных оборонных разработок, в том числе проектов самолета пятого поколения KAAN, реактивно учебно-тренировочного и легкого боевого самолета Hürjet, беспилотного военного самолета Kızıelma, ударного БПЛА ANKA-3.