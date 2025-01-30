Лучший тренер Азербайджана: «Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже»

Минувший год стал успешным для азербайджанского дзюдо. Олимпийские победы Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева вслед за успехом на чемпионате мира вывели команду, к которой теперь приковано повышенное внимание, на новый уровень. Одним из архитекторов успеха стал главный тренер сборной Ричард Траутман. Немецкий специалист, также являющийся директором по перформансу национальной федерации, рассказал о стратегии подготовки к новому олимпийскому циклу и затронул другие актуальные темы.

- На днях на вечере Министерства молодежи и спорта вы были признаны тренером года в Азербайджане. Что для Вас значит эта награда, учитывая богатый на события прошлый сезон, который для нашего дзюдо удался во всех отношениях?

- Я впервые побывал на таком мероприятии в Баку и это было действительно приятно. Ранее мне доводилось участвовать в подобных гала-вечерах в других странах, поэтому было особенно интересно увидеть, как проходит церемония здесь. Федерация дзюдо Азербайджана достигла большого успеха, и для меня большая честь, что мой труд также был отмечен. Приятно видеть, что лучшими спортсменами прошедшего года также стали наши дзюдоисты – Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Вечер получился очень памятным. Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству молодежи и спорта, организаторам и всем, кто меня поддержал.

- С какими надеждами вступаете в новый год, каков краткосрочный и долгосрочный план?

- У нас есть отличная команда, в составе которой два олимпийских чемпиона. Также у нас есть группа талантливых и перспективных спортсменов, которые находятся на пороге успеха - им лишь нужно сделать несколько верных шагов вперед. И, конечно, мы гордимся нашей молодежью - это поколение с огромным потенциалом, готовое расти, совершенствоваться и стремиться к новым высотам.

Если говорить об основной цели, то это, конечно же, успешное выступление на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Однако не менее важным этапом на этом пути станет домашний чемпионат мира 2026 года, успех на котором может помочь в достижении конечной цели. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться стабильных результатов как на чемпионате мира, так и на других крупных турнирах.

При этом важно помнить, что успех заключается не только в достижении спортивных результатов. Мы уделяем особое внимание сохранению и укреплению здоровья наших спортсменов, а также подготовке нового поколения дзюдоистов, которое станет основой будущих побед.

- Здоровые и готовые к соревнованиям спортсмены - мечта любого тренера. Как идет восстановление травмированных с прошлого года дзюдоистов и не пополняется ли лазарет?

- Травмы есть, и на эту тему мы уже беседовали как с врачами сборной, так и с медицинскими специалистами в клубах. Спортсмены всегда готовы бороться, даже несмотря на небольшие травмы. Но они иногда не понимают, что такой подход может лишь усугубить ситуацию. И здесь мы должны соблюдать баланс. Именно поэтому после Олимпиады я настоял на том, чтобы все спортсмены уделили время своему здоровью. Эльджан Гаджиев, Яшар Наджафов и Гюльтадж Маммадалиева перенесли операции и сейчас находятся в процессе восстановления. Они уже вернулись к тренировкам, хотя пока не в полном объеме. Тем не менее прогресс очевиден, и они уверенно идут по пути возвращения к оптимальной форме.

Некоторые наши спортсмены, такие как Туран Байрамов и Вугар Талыбов, временно приостановили свою спортивную деятельность из-за действительной военной службы. Туран Байрамов лишь месяц назад вернулся к тренировкам, скоро присоединится и Вюгар Талыбов. У других спортсменов также есть незначительные трудности, например, небольшие травмы, как у Зелима Цкаева, которые требуют лечения.

В начале года у нас запланированы турниры, которые пройдут в Баку, Париже и Ташкенте. На этих соревнованиях будет представлен, так сказать, экспериментальный состав, сформированный на основе готовности спортсменов. Основной акцент будет сделан на проверку наших молодых, амбициозных и талантливых дзюдоистов.

- Гейдаров и Коцоев – главные герои прошлого сезона. Понятно, что в постолимпийский год они будут выступать не столь часто. Каким у них будет календарь соревнований?

Хидаят и Зелим уже полностью включились в тренировочный процесс. Мы готовим их к основным турнирам, и в течение года они примут участие в четырех-пяти соревнованиях. Основное внимание уделено их выступлению на чемпионатах мира и Европы, Играх Исламской Солидарности, а также, возможно, турнире «Большого шлема» в Токио. Однако по датам Исламиады пока есть неопределенность, так как по расписанию они должны пройти в августе, но не исключено, что будут перенесены на ноябрь. А это очень важный участок календаря в дзюдо, принимая во внимание престиж турнира «Большого шлема», проходящего в этот период в Токио, участие в котором также является приоритетом для нас.