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В Азербайджане уничтожили наркотики почти на 300 млн

15:44 512

В Азербайджане уничтожены предназначавшиеся для транзита в Европу партии наркотиков в 272 млн евро, сообщает Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно сообщению, наркотические и психотропные вещества общим весом 5 тонн 168 кг 332 г были изъяты из незаконного оборота в различные периоды времени таможенными органами.

91,3% уничтоженных наркотиков относятся к самым опасным - 4 тонны 662 кг 185 граммов героина и 58 кг 837 граммов метамфетамина. Кроме того, уничтожены 369 кг 529 г опия, 77 кг 779 г гашиша и другие вещества.

98,7% этих наркотиков, или 5 тонн 105 кг 990 граммов по 17 фактам были изъяты у южной границы и предназначались для транзита через территорию Азербайджана в европейские страны.

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