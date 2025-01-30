В Азербайджане уничтожили наркотики почти на 300 млн

В Азербайджане уничтожены предназначавшиеся для транзита в Европу партии наркотиков в 272 млн евро, сообщает Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно сообщению, наркотические и психотропные вещества общим весом 5 тонн 168 кг 332 г были изъяты из незаконного оборота в различные периоды времени таможенными органами.

91,3% уничтоженных наркотиков относятся к самым опасным - 4 тонны 662 кг 185 граммов героина и 58 кг 837 граммов метамфетамина. Кроме того, уничтожены 369 кг 529 г опия, 77 кг 779 г гашиша и другие вещества.

98,7% этих наркотиков, или 5 тонн 105 кг 990 граммов по 17 фактам были изъяты у южной границы и предназначались для транзита через территорию Азербайджана в европейские страны.