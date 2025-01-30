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Али Асадов прилетел в Алматы

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15:55 773

По приглашению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 30 января в город Алматы.

В Международном аэропорту Алматы Али Асадова встречали заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

В рамках визита премьер Азербайджана выступит на международном цифровом форуме Digital Almaty 2025, примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве гостя.

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