Али Асадов прилетел в Алматы
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По приглашению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 30 января в город Алматы.
В Международном аэропорту Алматы Али Асадова встречали заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.
В рамках визита премьер Азербайджана выступит на международном цифровом форуме Digital Almaty 2025, примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве гостя.
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