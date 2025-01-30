А Кобахидзе в Армении
15:58 585
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Ереван.
Согласно сообщению армянских СМИ, в аэропорту его встретил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян.
Запланирована встреча Кобахидзе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, затем пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По итогам заседания Кобахидзе и Пашинян выступят с совместным заявлением для СМИ.
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