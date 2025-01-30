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Генпрокуратура требует национализировать Домодедово

16:25 444

Генпрокуратура РФ потребовала передать государству 100% долей компании «ДМЕ Холдинг», владеющей аэропортом Домодедово. BBC передает, что претензии ведомства связаны с тем, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган якобы распоряжались активами стратегического предприятия, имея иностранные гражданства, и выводили прибыль за границу.

Иск и заявление об обеспечительных мерах были поданы Генпрокуратурой в Арбитражный суд Московской области 28 января. Согласно данным картотеки арбитражных дел, 29 января суд принял оба заявления Генпрокуратуры к производству и назначил заседание по делу на 28 февраля.

Как пишет «Коммерсант», в иске Генпрокуратуры РФ утверждается, что у Каменщика были гражданства Турции и ОАЭ, а у Когана — гражданство Израиля, а значит они нарушали закон (ФЗ №57), который запрещает иностранным резидентам, не имеющим специального разрешения правительства России, владеть стратегическими предприятиями.

По версии Генпрокуратуры, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями» и решили перевести бизнес с кипрской холдинговой компании на российскую. Для этого они обратились в ФАС России для согласования сделок по передаче стратегических предприятий под контроль «ДМЕ Холдинг» (его учредителями являются Каменщик и подконтрольное ему АО «Аламо Холдинг»). При этом, утверждает ведомство, они не раскрыли ФАС реальную структуру владения холдингом и скрыли статус Когана как контролирующего лица и сведения о его израильском гражданстве. В результате «введенные в заблуждение» правительственная комиссия и ФАС согласовали Каменщику и Когану сделки по переходу прав на российские стратегические общества к «ДМЕ Холдинг».

Генпрокуратура утверждает, что фактически холдинг остался под иностранным контролем и требует признать все эти сделки ничтожными, а акции «ДМЕ Холдинга» передать государству.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что на предприятии «строго соблюдаются все требования российского законодательства», и пообещали более детально сформулировать свою позицию, когда ознакомятся с исковым заявлением.

Источник «Коммерсанта», близкий к бенефициарам Домодедово, заявил газете, что Каменщик получал паспорта и виды на жительство зарубежных стран «вынужденно», чтобы осуществлять бизнес-деятельность за рубежом. По словам собеседника издания, Каменщик уже давно отказался от иностранного подданства, поставив об этом в известность контролирующие органы, а у Когана вообще не было иностранного гражданства.

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