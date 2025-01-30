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Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
16:36 329

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, заседание под председательством судьи Азера Тагиева прошло в видеоформате. Судья объявил, что в суд поступило заявление, в связи с чем судебное следствие возобновлено. Он также отметил, что Гусейн Абдуллаев направил обращение к президенту Азербайджана с просьбой о справедливом рассмотрении его дела. Одна копия этого обращения передана в суд.

Бывший депутат обратился к президенту

В своем обращении бывший депутат заявил следующее: «Я уверен, что вам известно, как я провел эти годы в четырех стенах и какие страдания пришлось пережить мне и моей семье. К сожалению, из-за ложной информации, предоставленной вам обо мне, я и моя семья подверглись этому испытанию. Моя жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом, полным боли и страданий. Затем я был арестован в Турции, экстрадирован в Азербайджан и провел шесть лет за решеткой — это стало самым мрачным этапом моей жизни. За это время моя мать серьезно заболела, не выдержав всего происходящего, а мое собственное здоровье практически разрушено. Я сознательно посвятил свою жизнь служению общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. После него, борясь с теми, кто бросал тень на вашу деятельность, я считал, что тем самым служу вам. Однако из-за интриг некоторых людей меня представили врагом, и я вынужден был смириться с этой горькой судьбой. Цель моего обращения — довести до вашего сведения необратимые проблемы со здоровьем, с которыми я столкнулся, и тяжелое состояние моей пожилой матери. Прошу вас помочь мне воссоединиться с ней, учитывая мое здоровье, перенесенные страдания и годы, проведенные за тюремными стенами».

Затем бывшему депутату предложили дать показания. Он вновь отверг все обвинения: «Будет ли обеспечено мое право на оправдание? Я не признаю себя виновным. Все это ложь, фальсификация и клевета. Я невиновен. Не совершал ничего незаконного. Что еще я могу сказать? Я всегда оставался верным своему государству. Мне больше нечего добавить».

После этого судья объявил о завершении судебного следствия. Выступая с заключительным словом, прокурор заявил, что вина Гусейна Абдуллаева полностью доказана, и потребовал назначить ему 10 лет лишения свободы.

В конце заседания мать Абдуллаева обратилась к судье с просьбой вынести ее сыну справедливый приговор: «Я жду от вас справедливости». Судья выразил уверенность, что так оно и будет.

Очередное судебное заседание состоится 13 февраля.

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