Нетаньяху в шоке. Израиль приостановил освобождение палестинцев

Управление тюрем Израиля получило указание от властей остановить освобождение палестинских заключенных в рамках сегодняшнего обмена с ХАМАС, передает израильское ТВ.

Заявляется, что решение принято в связи с тем, в каких условиях были освобождены израильские заложники в Хан-Юнисе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «шокирующими» кадры, снятые во время освобождения заложников. Во время передачи семи заложников в секторе Газа начались беспорядки, толпа раскачивала машину Красного Креста, в которой находились заложники.

«Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников обеспечить, чтобы подобные ужасающие сцены не повторялись, и гарантировать безопасность наших заложников...» – сказал Нетаньяху.