«Карабах» в Греции поборется за престиж, рейтинг, деньги

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Пирее, расположенном близ Афин, начнется матч заключительного 8-го тура Лиги наций, в котором местный «Олимпиакос» будет принимать чемпиона Азербайджана « Карабах ».

Судить встречу будет бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.

К сожалению, «Карабах» уже потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. У подопечных Гурбана Гурбанова после семи матчей лишь 3 очка, и они среди 36 команд занимают 34-е место.

В случае победы «Карабах» может чуть улучшить свои позиции, а поражение может опустить лидера азербайджанского футбола на последнюю 36-ю ступень.

Не стоит забывать и о рейтинге УЕФА. Набранные сегодня очки могут помочь Азербайджану опередить Болгарию и подняться на 27-е место. Да и самому «Карабаху» рейтинговые очки не помешают. Есть также денежная сторона вопроса. Каждое набранное очко неплохо пополняет казну клуба.

За тур до финиша основной стадии 15 участников плей-офф уже известны. Это команды, занимающие места с 1-го по 15-е (смотрите турнирную таблицу ниже). При этом лишь итальянский «Лацио» гарантировал себе место в восьмерке.

За оставшиеся девять путевок борьбу ведут 14 команд, расположившихся на 16-29-х позициях.

«Олимпиакос» с 12 очками занимает 12-е место и сейчас борется за то, чтобы попасть в первую восьмерку. Для этого надо обыграть «Карабах» и желательно с более крупным счетом.

ВСЕ МАТЧИ 8-го ТУРА