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Эксперт по ИКТ получил четыре года

Инара Рафикгызы
17:33 1394

Эксперт по информационным и коммуникационным технологиям Ильгар Алиев арестован. Об этом на своей странице в соцсети написал специалист по ИКТ Осман Гюндюз.

В публикации Гюндюза нет подробной информации о деталях уголовного дела, он всего лишь указал, что Ильгар Алиев не принимает обвинения.

Как стало известно haqqin.az, Ильгар Алиев, работавший в ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» начальником департамента «Информационные технологии», советником в одном из банков, был обвинен в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Указанное уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова. Суд пришел к выводу, что обвиняемый не приобретал наркотики для продажи. На этом основании его деяние было отнесено к статье 234.1-1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в значительном количестве) Уголовного кодекса Азербайджана.

Эксперт по ИКТ не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. Согласно решению суда, Ильгар Алиев приговорен к четырем годам лишения свободы.

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