Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у него нет причин злиться на президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Карлсон заявил, что не понимает, почему Путина в США считают врагом: «Почему Путин мой враг? Он ничего мне не сделал. У меня нет никакой причины злиться на Путина. У нас есть группа безумцев, которые когда-то решили, что нам нужно избавиться от Путина по какой-то причине, которую никто даже не объяснил».

Также он сказал, что «Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое».

На днях Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена якобы пыталась убить Путина, не приведя при этом никаких доказательств. После этого Госдума РФ призвала Конгресс США расследовать данное заявление Такера Карлсона.