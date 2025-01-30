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Бизнесмены и чиновники обсудили реформы в сфере водоснабжения

18:07 740

В рамках рабочей группы «Подключение к водоснабжению», реализуемой комиссией по деловому климату и международным рейтингам под руководством Агентства водных ресурсов Азербайджана, состоялась встреча с участием представителей бизнеса и других заинтересованных сторон.

Руководитель секретариата комиссии Вюсал Шихалиев, выступая на мероприятии, подчеркнул значимость реформ и новых тарифов в сфере подключения к водоснабжению, отметив их положительное влияние на деловой климат. Он заявил, что усовершенствование системы подключения к коммунальным услугам и утверждение новых тарифов создали благоприятные условия не только для упрощения данной процедуры, но и для обеспечения прозрачности как расходов, так и самих процедур.

Зампредседателя Агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Байрамов представил информацию о проделанной работе и основных достижениях в сфере подключения к водоснабжению в текущем году. В своем выступлении он отметил, что проект Business Ready играет важную роль в оценке бизнес- и инвестиционного климата Азербайджана, формировании реформ и оказании государственной поддержки предпринимателям.

Руководитель рабочей группы, советник председателя Агентства водных ресурсов Азербайджана Этибар Мамедов представил повестку заседания и рассказал о проделанной работе, а также о предстоящих задачах.

В ходе обсуждений были рассмотрены запуск системы «Единое окно» для подключения к водоснабжению, сокращение процедур, сроков и затрат на подключение, ход реализации мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте» на 2024 год, а также координация между органами, выдающими заключения по подключению, и утверждение новых тарифов.

Также был изучен предварительный проект «дорожной карты» на 2025 год по индикатору «Подключение к водоснабжению» в рамках проекта Всемирного банка Business Ready.

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента Азербайджана, ответственные должностные лица Агентства водных ресурсов Азербайджана, представители других профильных структур, входящих в рабочую группу, члены Caspian Energy Club, предприниматели, представители неправительственных организаций, независимые эксперты и представители СМИ.

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