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Россия опять о ядерной войне

18:38 1586

Госдума России в четверг, 30 января, направила в Конгресс Соединенных Штатов Америки обращение в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина. Также документ был направлен в ООН, говорится в сообщении Госдумы.

«Государственная Дума с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Такера Карлсона, заявившего о том, что в период работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки им и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном обсуждался вопрос организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в тексте обращения.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — говорится в документе.

При этом, по мнению российских депутатов, «отсутствие какой-либо реакции Джо Байдена и Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона можно расценить как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности».

«Обсуждение организации убийства главы государства является преступлением. Кроме того, несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне», — также отмечается в обращении.

Отмечается, что накануне данный вопрос обсуждался в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «такие действия чреваты последствиями, в том числе могут привести к ядерной войне». «Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», - сказал он.

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