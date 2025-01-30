Открыта регистрация на 3-й поток программы Founders Academy!

При поддержке PASHA Holding, инициативе Агентства инноваций и цифрового развития, и организации Future Education начинается 3-й поток программы Founders Academy. Цель программы — помочь действующим и будущим основателям стартапов, а также желающим развиваться в области технологий и инноваций, получить опыт работы и практические знания, сотрудничая с международными стартапами.

Программа включает двухдневный интенсивный курс в Баку, за которым следует 3-6-месячное обучение и стажировка в международных стартапах. Этот уникальный опыт не только обеспечит участников практическими навыками, но и предоставит возможность внести вклад в перспективные стартапы Европы.

Все расходы на транспорт и проживание полностью покрываются организаторами.

Для подачи заявки воспользуйтесь следующей ссылкой:- https://airtable.com/appC60haCftMEYgQ4/pag2iziWvkWfIAWHL/form

Крайний срок подачи заявок: 15.02.25.