Азербайджанским бойцам зима не помеха

В турецком городе Карсе в рамках военных «Зимних учений-2025» были выполнены новые задачи, сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что в рамках учений были выполнены задачи по проникновению на территорию условного противника. Также с помощью вертолетов были разрушены его укрытия.

Кроме того, были проверены боевые способности и возможности военных в суровых зимних условиях.

В учениях принимал участие личный состав численностью 12 199 человек из 199 разных стран, включая Азербайджан.