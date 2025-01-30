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Азербайджанским бойцам зима не помеха

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18:53 771

В турецком городе Карсе в рамках военных «Зимних учений-2025» были выполнены новые задачи, сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что в рамках учений были выполнены задачи по проникновению на территорию условного противника. Также с помощью вертолетов были разрушены его укрытия.

Кроме того, были проверены боевые способности и возможности военных в суровых зимних условиях.

В учениях принимал участие личный состав численностью 12 199 человек из 199 разных стран, включая Азербайджан.

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