Азербайджанским бойцам зима не помеха
18:53 771
В турецком городе Карсе в рамках военных «Зимних учений-2025» были выполнены новые задачи, сообщает агентство «Анадолу».
Отмечается, что в рамках учений были выполнены задачи по проникновению на территорию условного противника. Также с помощью вертолетов были разрушены его укрытия.
Кроме того, были проверены боевые способности и возможности военных в суровых зимних условиях.
В учениях принимал участие личный состав численностью 12 199 человек из 199 разных стран, включая Азербайджан.
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