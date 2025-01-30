Бывшие вынужденные переселенцы проинформированы о мерах социальной защиты

Одним из важнейших направлений государственной политики в сфере работы с вынужденными переселенцами является эффективная организация их социальной защиты. Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним» предусматривает реализацию мер социальной защиты бывших вынужденных переселенцев. Одним из них является выплачиваемое за счет средств государственного бюджета единое ежемесячное пособие для нуждающихся в социальной защите вынужденных переселенцев.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в рамках информационно-пропагандистской работы, проводимой комитетом среди населения, готовящегося к возвращению в родные края и размещенного в заново отстроенных населенных пунктах на освобожденных от оккупации территориях, им также подробно разъясняются меры социальной защиты, в том числе предусмотренные законодательством сроки окончания действия единого ежемесячного пособия, а также законность и необходимость этого.

В связи с этим было проведено очередное мероприятие среди 32 семей, переселенных в село Баллыджа Ходжалинского района. На проведенном в госкомитете мероприятии вынужденным переселенцам был продемонстрирован видеоролик о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о приостановлении выплаты единого ежемесячного пособия по истечении трех лет лицам, вернувшимся в места постоянного проживания.

Отметим, что в рамках I Государственной программы по Большому возвращению, в соответствии с планом мероприятий госкомитета, профильными отделениями, местными представительствами и секторами жилищно-коммунальной эксплуатации регулярно проводятся просветительские встречи с вынужденными переселенцами, связанные с вопросами и требованиями законодательства, готовятся и предоставляются вынужденным переселенцам информационные буклеты и брошюры о мерах социальной защиты, снимаются видеоролики.