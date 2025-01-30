Президент Грузии избавился от флага ЕС. Оппозиция в ярости

Во время церемонии награждения во Дворце Орбелиани журналисты заметили исчезновение флага Евросоюза из церемониального зала резиденции президента Грузии.

Как сообщает телеканал Pirveli, новый президент Михаил Кавелашвили провел церемонию награждения руководителей МВД, попавших под санкции западных стран за жесткое подавление митингов. Это мероприятие стало первым официальным событием в президентском дворце после его инаугурации.

На фоне Кавелашвили находились только государственный флаг Грузии и президентский штандарт. В то же время предыдущий президент Саломе Зурабишвили традиционно использовала и флаг ЕС, подчеркивая европейский курс страны.

Оппозиционные политики считают исчезновение флага ЕС символическим жестом. Депутат «Национального движения» Гия Джапаридзе заявил, что это отражает нынешнюю политику властей: «Наверное, скоро они спрячут и грузинский флаг, а единственный, который останется, — это флаг России».

Саломе Зурабишвили, не признающая победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах, назвала Михаила Кавелашвили «временным квартирантом Дворца Орбелиани» и обвинила его в поддержке репрессивных законов и награждении лиц, участвовавших в разгоне протестов.