В Москве идут задержания: ловят людей Чубайса

Вчера и сегодня в Москве проходят обыски по десяткам адресов у бывших топ-менеджеров «Роснано» и связанных с госкорпорацией бизнесменов. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного вчера Следственным департаментом МВД РФ по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ущерб по делу превышает 45 млрд рублей.

Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ. По итогам обысков четыре человека задержаны. Три из них занимали посты замруководителя «Роснано». Решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам источника, главный фигурант дела Анатолий Чубайс.

Телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ» стали известны фамилии двух бывших топ-менеджеров «Роснано», задержанных по делу: заместитель председателя правления — исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам Артур Галстян.