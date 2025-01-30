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Бельгия закрыла воздушное пространство

19:34 569

Бельгия закрыла небо для полетов из-за технической проблемы у компании-оператора по контролю над воздушным движением в стране, сообщает издание Le Soir.

Все самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeyes, рассказал представитель службы Курт Вервиллиген телеканалу RTL.

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