Бельгия закрыла воздушное пространство
19:34 569
Бельгия закрыла небо для полетов из-за технической проблемы у компании-оператора по контролю над воздушным движением в стране, сообщает издание Le Soir.
Все самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeyes, рассказал представитель службы Курт Вервиллиген телеканалу RTL.
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