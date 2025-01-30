USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Британским компаниям посоветовали быть осторожнее с Арменией

20:19 1775

Правительство Великобритании призывает британских предпринимателей и компании, ведущих экспортные операции со странами, поддерживающими тесные торгово-экономические связи с Россией, проявлять особую осторожность с целью избежать попадания в список бизнес-структур, содействующих обходу санкций в отношении РФ. Соответствующая рекомендация размещена на сайте правительства королевства.

Данная рекомендация затрагивает 14 стран, в числе которых Армения, Китай, Индия, Таиланд, Монголия и др.

Власти Великобритании предупреждают о рисках сотрудничества с партнерами, которые могут участвовать в реэкспорте товаров или оказывать поддержку российской экономике, что может повлечь за собой ограничительные меры со стороны Лондона и его союзников.

В представленный Лондоном список вошли товары британских компаний, которые нередко поставляются в Россию через третьи страны и поддерживают российских военных и промышленные предприятия: широкий ассортимент промышленного оборудования, приборы для аэронавигации и радионавигации, автомобили, двигатели и их запчасти, тракторы и самоходные погрузчики, механические экскаваторы, центробежные насосы, турбореактивные двигатели и газовые турбины, смазочные материалы, печатные краски, компьютерные мониторы, процессоры и др.

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1479
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 469
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 801
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2257
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6633
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1234
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1311
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1828
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5877
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1574
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19819

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1479
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 469
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 801
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2257
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6633
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1234
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1311
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1828
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5877
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1574
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19819
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться