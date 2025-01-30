Британским компаниям посоветовали быть осторожнее с Арменией

Правительство Великобритании призывает британских предпринимателей и компании, ведущих экспортные операции со странами, поддерживающими тесные торгово-экономические связи с Россией, проявлять особую осторожность с целью избежать попадания в список бизнес-структур, содействующих обходу санкций в отношении РФ. Соответствующая рекомендация размещена на сайте правительства королевства.

Данная рекомендация затрагивает 14 стран, в числе которых Армения, Китай, Индия, Таиланд, Монголия и др.

Власти Великобритании предупреждают о рисках сотрудничества с партнерами, которые могут участвовать в реэкспорте товаров или оказывать поддержку российской экономике, что может повлечь за собой ограничительные меры со стороны Лондона и его союзников.

В представленный Лондоном список вошли товары британских компаний, которые нередко поставляются в Россию через третьи страны и поддерживают российских военных и промышленные предприятия: широкий ассортимент промышленного оборудования, приборы для аэронавигации и радионавигации, автомобили, двигатели и их запчасти, тракторы и самоходные погрузчики, механические экскаваторы, центробежные насосы, турбореактивные двигатели и газовые турбины, смазочные материалы, печатные краски, компьютерные мониторы, процессоры и др.