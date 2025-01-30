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Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
20:41 1574

На улицах Гомы творится бардак. «Конголезские солдаты скинули с себя униформу, казенные ботинки, швырнули оружие, бросили на дороге колонны бронетехники – и растворились в знойном африканском воздухе. Десятки тысяч жителей на мотоциклах и пешком, с мешками и тюками за плечами пытаются убежать из города. Сотни человек растаскивают всё мало-мальски ценное из грузового терминала аэропорта, а также обносят местные магазины», - сообщают очевидцы.

Африка – континент чудес. И что самое интересное – чудес крайне взрывоопасных. Никогда нельзя точно предсказать, что послужит триггером для вспышки насилия в этой части света. Вот достаточно было посетить Джо Байдену Анголу – а полыхнуло последствиями на востоке Конго. И все почему? Да потому что американский президент показал африканцам деньги.

И сделал это в лучших традициях потерпевшего, который ночью по криминально опасному району разгуливает с толстым бумажником, при дорогих часах и с навороченным сотовым. Именно так он повел себя, когда дал второе дыхание проекту «Коридор Лобиту», с реализацией которого западные страны получат прямой доступ к поставкам колтана, (руды ниобия и тантала) и других цветных металлов, таких как кобальт и медь, металлов из ДРК.

Африка – континент чудес. И что самое интересное – чудес крайне взрывоопасных

Плюс к этому, дан старт гигантскому эколого-социальному проекту по созданию заповедника «Зеленый коридор от Кивы до Киншасы» (Kivu to Kinshasa Green Corridor Reserve), который будет простираться через весь бассейн реки Конго, защищая около 310 тысяч квадратных миль тропических лесов. Этот проект направлен на выработку «чистой энергии», создание рабочих мест и стабилизацию социальной ситуации внутри Конго. И вишенкой на торте – этот проект стоит миллиард долларов, которые уже зарезервированы в Евросоюзе. Кроме того, в реализации «Коридора Лобиту», что «зеленого коридора», изъявила желание участвовать солидная группа иностранных инвесторов.

Вполне ожидаемо, что такие деньги до крайности возбудили местных игроков. «Если США и Западная Европа готовы платить миллиарды, чтобы получить доступ к этим богатствам, то имеет смысл наложить на все это свою лапу – и поторговаться», - рассудили они.

Что, кстати, вполне соответствует местному менталитету. Такое вот трансграничное рейдерство. А поскольку в приграничных с Руандой районах Конго действует около ста сепаратистских группировок, чуть ли не по одной на каждую деревню, часть из которых де-факто контролируют многие из рудников и логистических цепочек на конголезской территории – то вполне может выгореть и нечто большее, а именно, что прибылью от двух коридоров западным бизнесменам придется делиться с местными.

Западные страны получат прямой доступ к поставкам колтана, (руды ниобия и тантала) и других цветных металлов, таких как кобальт и медь, металлов из ДРК

Понимая это, повстанцы, которых правильнее было бы назвать руандийскими прокси, ни на какие переговоры идти не хотят, а прут как бульдозер. Ведя военные действия в «лучших» африканских традициях, предельно кроваво, под шумок стараясь истреблять целые деревни, чтобы захватить земли и выпасы, которые считают своими.

А Гома – это камень преткновения между Конго и Руандой целые десятилетия. В 2012 году М23 захватила Гому и контролировала ее около недели. И оставили ее только после того, как Соединенные Штаты и Великобритания пригрозили ее лидерам и правительству Руанды бомбежками с воздуха. А спустя 10 лет, в 2022 году, М23, полностью перешедшие на содержание Руанды, начали уже планомерный захват всей провинции Северное Киву, планомерно беря Гому в клещи.

В конфликте между Конго и Руандой смешалось все – конфликты родоплеменные, конфликты финансовых интересов местных элит

«Если их не остановить, боевые действия могут распространиться по всему региону Великих озер, напоминая об ужасах конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда миллионы людей погибли в ходе войны в Конго», - говорится в недавно опубликованном докладе Международной кризисной группы. Но как их остановить – пока совершенно не ясно. В конфликте между Конго и Руандой смешалось все – конфликты родоплеменные, конфликты финансовых интересов местных элит и так далее.

Иными словами, здесь нравы раннего средневековья соседствуют с войнами за ресурсы нашего времени. И все это помножено на современное вооружение. А когда дикость вооружена автоматическим оружием, вертолетами и современной артиллерией, да еще и мотивирована густыми ароматами больших денег – справиться с ней ох как нелегко.

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