«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция

Менендес и его подельники на суде заливались слезами и просили «понять и простить», намекая на уже испытанные ими «непереносимые моральные страдания». «Кроме семьи, я потерял все, о чем когда-либо заботился», — говорил Менендес на судебном заседании. - «Каждый день, когда я бодрствую, — это наказание». А утерев слезы – продолжал уверять, что невиновен, напоминал о своих заслугах перед Америкой за 50 лет политической деятельности, и в конце концов пытался свалить все на жену, Надин. В чем его горячо поддерживали адвокаты, утверждавшие, что получение в «подарок» золотых слитков типично ливанско-армянские традиции. «Они любят дарить золото и другие драгоценные металлы в качестве подарков», - на чистом глазу утверждал адвокат Ави Вейцман. И вздыхал: «Такая уж у них культура». Дескать, что с этим поделать. А сенатор из-за большой любви «не нашел в себе силы» предупредить свою супругу о том, что такие подарки уголовно наказуемы.

Но самое интересное на судебном процессе началось чуть позже, когда выяснилось, что судью Сидни Стейна не разжалобить, и вообще Нью-Йорк слезам не верит. Забыв о только что пролитых слезах, Менендес перешел в наступление, заявляя, что дело против него – «это охота на ведьм», доказательства о его виновности вообще «возмутительны и незаконны». И вообще он намерен подать апелляцию лично президенту Трампу. За импичмент которому, напомню, он голосовал дважды во время первой каденции Дональда Трампа, находясь в рядах самых оголтелых его противников. Так что, вероятность того, что нынешний американский президент проявит милосердие к «жирному коту» Демпартии США – исчезающе мала. И если в дело не вмешаются неизвестные «политические входящие» - то помилование Менендесу не светит. Ведь его дело крайне выгодно новой администрации, поскольку как нельзя нагляднее демонстрирует, что американское «глубинное государство», в котором «сенатор в законе» занимал далеко не последнюю роль, предельно коррумпировано и прогнило насквозь – пробы ставить негде. А главное – что политика, которую они на иностранные пожертвования проводили, велась вопреки интересам США, достаточно вспомнить, что Менендес и его подельники наворотили в египетском, саудовском, турецком и других внешнеполитических кейсах внешней политики США. Тут, кстати, еще большой вопрос, а все ли эпизоды лоббистской деятельности «сенатора в законе» расследованы до конца, и не имеет ли смысла ФБР с его новым руководством в лице Кэша Пателя копнуть глубже. Уверен – интересные детали могут выползти наружу. Детали убойно тухлые и грязные, куда там файлам об убийстве братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, которые Трамп собирается рассекретить.

Поймите меня правильно, хотя мысль достаточно крамольная: надежды на то, что среди республиканцев лиц, замаравшихся в коррупции меньше, чем у демократов, – надежды тщетные. Сама политическая система Штатов, да и всех демократий западного типа устроена так, что коррупция стала своего рода смазкой, которая двигает шестеренки этого механизма. ЕС, Япония, «азиатские тигры» - тому наглядный пример. В конце концов – будем реалистами. Причем эта ситуация является самовоспроизводящейся. И победить ее никому не удается. Но есть один нюанс, который заключается в так называемых уже навязших на зубах и ставших банальностью «красных линиях» — это может быть сравнительно приемлемым, пока не нарушает национальных интересов страны, как бы спорно это не звучало. И в итоге – приносит ей урон на куда большую сумму, чем на то, что ушло на «шалости» политиков и должностных лиц. Менендес эту грань явно перешагнул. И это тот консенсус, который возник в американском истеблишменте и который четко сформулировал в процессе судебного заседания судья Сидни Стейн, заявивший «сенатору в законе» следующее: «Где-то по пути, я не знаю где, вы сбились с пути».