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Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов

21:27 1833

ХАМАС признал ликвидацию лидера «боевого крыла» группировки Мухаммада Дейфа. Армия Израиля сообщала о ликвидации Дейфа еще 13 июля прошлого года, но в организации утверждали, что тот жив.

Мухаммад Дейф был главнокомандующим всеми боевиками ХАМАС, лично причастен к подготовке множества терактов и атак на Израиль, воевал против еврейского государства более 20 лет и считался одним из самых опасных террористов. Фактически он занимал вторую позицию в иерархии ХАМАС в секторе Газа.

Израильские власти дали установку на ликвидацию всех лидеров ХАМАС, включая самых высокопоставленных, без исключений. Уже более половины из этого списка уничтожена.

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