Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Президент Украины Владимир Зеленский «под давлением начинает допускать возможность транзита через Украину газа из Азербайджана, но наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии словацким СМИ.
«Под колоссальным давлением, которое мы оказываем, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы», - приводит слова Фицо телеканал TA3.
Как подчеркнул словацкий премьер, «наиболее разумным решением для Европы было бы продолжение транзита российского газа через Украину».