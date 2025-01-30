Трамп намекнул на разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по поводу сегодняшней авиакатастрофы в Вашингтоне дал повод для предположений о том, что уже общался с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вы разговаривали с президентом Путиным (об авиакатастрофе)?», – спросили президента США.

«Нет. Не об этом», – ответил Трамп, дав понять, что контакт двух лидеров уже состоялся.

В преддверии инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 20 января, CМИ сообщали о его поручении помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Президент США также говорил о намерении «немедленно» встретиться с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

Ранее Трамп выступил с призывом к Путину прекратить боевые действия немедленно, иначе он будет вынужден применить меры по принуждению к миру.