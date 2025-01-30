Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то

30 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на брифинге со своим грузинским коллегой, что в ответ на требование Баку о разблокировке «Зангезурского коридора» Ереван предлагает «упрощенные транзитные процедуры». «Армения готова обсудить с Азербайджаном введение упрощенных транзитных процедур после разблокировки коммуникаций, - отметил Мирзоян. - В случае разблокировки коммуникаций мы видим возможность упрощенных процедур, от которых выиграют обе страны». Глава МИД Армении напомнил, что Ереван уже представил Баку «конструктивные предложения» и ждет ответа. Позиция армянской стороны по упрощению транзитных процедур вдоль «Зангезурского коридора» не нова — в Ереване об этом начали говорить еще осенью прошлого года. А в октябре, во время саммита БРИКС в Казани, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ереван утверждает, что «неофициально» Баку отреагировал на это предложение положительно, однако официальная позиция Азербайджана по этому вопросу все еще неизвестна. Позже МИД Армении передал Азербайджану данное предложение в письменном виде. Однако трудно представить, что официальный ответ Баку будет отличаться от позиции, озвученной президентом Ильхамом Алиевым на недавнем совещании по вопросам транспорта, в ходе которого глава государства четко заявил, что Азербайджан ждет от Армении выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, то есть обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения с Нахчываном. На этом же совещании президент Алиев подчеркнул: «Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией, мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан. Комфортный и свободный проезд без каких-либо проверок и препятствий».

Судя по всему, азербайджанская сторона полностью исключает возможность введения в рамках «Зангезурского коридора» каких-либо упрощенных транзитных режимов и признает единственное условие - сообщение между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванским анклавом, включая перевозку грузов, должно быть полностью свободным от пограничного и таможенного контроля. Именно этот контекст подразумевает формулировка «беспрепятственное передвижение», закрепленная в 9-м пункте трехстороннего заявления. И, тем не менее, Армения с упорством, достойным лучшего применения, периодически пытается интерпретировать этот пункт по-своему. Остается неясно, насколько в текущих условиях для Азербайджана актуален другой аспект 9-го пункта — контроль российских пограничных войск ФСБ над «Зангезурским коридором»? Особенно учитывая тот факт, что Москва уже согласилась вывести своих пограничников с армяно-иранской границы, а также частично с границы с Турцией. С другой стороны, как заявил президент Ильхам Алиев, Азербайджан не предъявляет территориальных претензий к Армении, хотя сам факт незаконного присоединения части Зангезура к Армении, осуществленный в начале 1920-х годов прошлого века руководством Советской России, остается неоспоримым.

Данный подход Баку означает, что вопрос о привлечении российских пограничников к обеспечению безопасности «Зангезурского коридора» должен, в первую очередь, беспокоить Ереван. Азербайджан же, прежде всего, заинтересован в беспрепятственном транспортном сообщении с Нахчываном без какого-либо пограничного и таможенного контроля. Несмотря на четкую позицию Азербайджана и обязательства Еревана, закрепленные в 9-м пункте трехстороннего соглашения, армянская сторона, пытаясь выглядеть конструктивной, выдвигает идею «упрощенного транзита». Это дипломатическая тактика направлена на затягивание открытия коридора и рассчитана на международное сообщество. Но у Азербайджана есть не только военные, но и не менее эффективные дипломатические и экономические инструменты для открытия «Зангезурского коридора». Одним из них является азербайджано-иранское соглашение о создании новых транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Исламской Республики Иран. В настоящее время завершается строительство моста, который соединит автомобильную дорогу Горадиз–Агбенд с Ираном, а затем — с Нахчываном вдоль реки Араз.