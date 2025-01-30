USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

В Госдуме заявили, что россияне бросят пить

22:11 812

России следует перенять опыт некоторых зарубежных стран и начать продавать алкогольную продукцию только в специальных супермаркетах, а не в обычных продуктовых магазинах, как это происходит сейчас. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Возможно, стоит ограничивать продажу алкоголя. Вот есть разные страны, где он продается только в специализированных магазинах. Не когда у каждого подъезда, в каждом доме по несколько точек, а чтобы попить бутылочку вина, нужно ехать 40 минут в другой конец города, сразу отпадает желание», — заявил он.

Метелев также выразил уверенность, что в будущем россияне «откажутся от алкоголя и курения». Для этого необходимо повысить возрастные ограничения на продажу спиртного и табака, считает он. Также, по словам депутата, сейчас идет обсуждение инициативы о запрете продажи табака людям, родившимся после определенного года, что, по его мнению, может способствовать «оздоровлению населения».

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1498
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 479
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 813
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2264
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6638
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1246
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1322
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1838
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5879
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1579
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19834

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1498
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 479
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 813
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2264
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6638
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1246
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1322
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1838
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5879
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1579
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться