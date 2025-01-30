В Госдуме заявили, что россияне бросят пить

России следует перенять опыт некоторых зарубежных стран и начать продавать алкогольную продукцию только в специальных супермаркетах, а не в обычных продуктовых магазинах, как это происходит сейчас. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Возможно, стоит ограничивать продажу алкоголя. Вот есть разные страны, где он продается только в специализированных магазинах. Не когда у каждого подъезда, в каждом доме по несколько точек, а чтобы попить бутылочку вина, нужно ехать 40 минут в другой конец города, сразу отпадает желание», — заявил он.

Метелев также выразил уверенность, что в будущем россияне «откажутся от алкоголя и курения». Для этого необходимо повысить возрастные ограничения на продажу спиртного и табака, считает он. Также, по словам депутата, сейчас идет обсуждение инициативы о запрете продажи табака людям, родившимся после определенного года, что, по его мнению, может способствовать «оздоровлению населения».