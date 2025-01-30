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Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

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Жаля Агазаде, собкор
22:15 1269

В ночь с 28 на 29 января в селе Сейидляр Сальянского района произошла автокатастрофа, унесшая жизни четырех человек, в том числе двух малолетних детей.

Автомобиль Mercedes, которым управлял сотрудник исполнительной власти Сальянского района Агиль Мамедов, потерял управление и упал в придорожный канализационный коллектор. В результате утонули сам водитель, его близкая родственница Нармина Гюлали гызы Исмаилова и двое ее сыновей — Рза и Гусейн.

Другие пассажиры автомобиля — Эльшан Исмаилов и его трехлетний сын Вюгар Исмаилзаде были спасены сотрудниками МЧС и в тяжелом состоянии доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

Автомобиль Mercedes, которым управлял сотрудник исполнительной власти Сальянского района Агиль Мамедов, потерял управление и упал в придорожный канализационный коллектор

По словам местных жителей, в момент происшествия дорогу застилала густая пелена тумана. Судя по видеокадрам с места трагедии, канализационный коллектор, в который упала машина, представляет серьезную опасность не только в ночное время или в туманную погоду, но и при обычных условиях. Дорога на этом участке очень узкая и рассчитана на проезд только одного автомобиля, а глубокая яма у обочины вообще не отмечена дорожными знаками.

Помимо этого, на участке, где дорога проходит над коллектором, отсутствуют защитные барьеры.

Таким образом, трагедия, произошедшая на неосвещенной сельской дороге в темное время суток и при плохой видимости, была практически неизбежна.

С сожалением приходится констатировать, что автомобильные аварии со смертельным исходом, особенно в регионах страны, — частое явление на дорогах Азербайджана. Их основными причинами являются превышение скорости, отсутствие освещения и нарушение правил обгона. Вместе с тем, немалую роль играют и состояние дорожной инфраструктуры, а также безразличие ведомств, отвечающих за ее содержание.

В данном случае, расследуя трагедию в селе Сейидляр, правоохранительные органы должны учитывать и этот фактор.

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