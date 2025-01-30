Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

В ночь с 28 на 29 января в селе Сейидляр Сальянского района произошла автокатастрофа, унесшая жизни четырех человек, в том числе двух малолетних детей.

Автомобиль Mercedes, которым управлял сотрудник исполнительной власти Сальянского района Агиль Мамедов, потерял управление и упал в придорожный канализационный коллектор. В результате утонули сам водитель, его близкая родственница Нармина Гюлали гызы Исмаилова и двое ее сыновей — Рза и Гусейн.

Другие пассажиры автомобиля — Эльшан Исмаилов и его трехлетний сын Вюгар Исмаилзаде были спасены сотрудниками МЧС и в тяжелом состоянии доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.