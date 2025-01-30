USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Самолет с Фицо не долетел до Брюсселя и развернулся обратно

22:46 168

Запланированная на сегодня встреча в Брюсселе премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину не состоялся. Об этом сообщили в постоянном представительстве Словакии в Брюсселе.

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию», - заявили в постпредстве.

Отметим, что сбой в авиасообщении Бельгии длился примерно с 15:00 до 16:00 по местному времени. Предположительно он произошел из-за неудачного обновления компьютерной системы диспетчерского центра. Авиасообщение в аэропортах Бельгии постепенно возобновляется.

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1508
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 484
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 817
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2269
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6642
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1253
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1325
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1844
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5882
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1582
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19839

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
22:00 1508
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
22:32 484
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
22:11 817
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни
20:55 2269
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать»
Гусейн Абдуллаев: «Я страдал… Страдала и моя мать» haqqin.az из зала суда
16:36 6642
Трамп намекнул на разговор с Путиным
Трамп намекнул на разговор с Путиным
21:50 1253
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
Премьер Словакии: Азербайджанский газ – хорошо, а российский – лучше
21:34 1325
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
Израиль уничтожил одного из своих самых свирепых врагов
21:27 1844
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы
Вот как наказывают США проармянских конгрессменов… 11 лет тюрьмы главная тема
14:36 5882
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема
20:41 1582
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму
Авиакатастрофа в США: Трамп обвинил Байдена и Обаму видео; обновлено 21:04
21:04 19839
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться