Самолет с Фицо не долетел до Брюсселя и развернулся обратно

Запланированная на сегодня встреча в Брюсселе премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину не состоялся. Об этом сообщили в постоянном представительстве Словакии в Брюсселе.

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию», - заявили в постпредстве.

Отметим, что сбой в авиасообщении Бельгии длился примерно с 15:00 до 16:00 по местному времени. Предположительно он произошел из-за неудачного обновления компьютерной системы диспетчерского центра. Авиасообщение в аэропортах Бельгии постепенно возобновляется.