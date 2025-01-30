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Ильхам Алиев переводит госучреждения на гибкий график

30 января 2025, 22:58 2543

Режим работы госорганов, образовательных и медицинских учреждений перейдет на гибкий график работы. Об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно государственной программе, в 2025-2026 годах режим работы государственных органов (учреждений), образовательных и медицинских учреждений, а также иных юридических и физических лиц будет организован по меняющемуся графику работы.

Кабинет министров совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством науки и образования, Министерством здравоохранения, Объединением управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и Координационным советом по транспорту должны обеспечить проведение анализов, утверждение соответствующих списков и организацию гибкого режима работы в соответствии с соответствующим перечнем.

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