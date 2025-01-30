Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами

Как пишет Spiegel, в среду Бундестаг с минимально необходимым количеством голосов одобрил план из пяти пунктов по более жесткой миграционной политике, представленный кандидатом в канцлеры от ХДС Фридрихом Мерцем. И хотя это лишь план действий - а сам закон, содержащий конкретные нормы для сдерживания миграции, парламент рассмотрит в пятницу - немцев смутило синхронное голосование центристов и праворадикалов.

В частности, Фридрих Мерц подвергся критике от своих однопартийцев за такое сотрудничество с АдГ. Например, Тобиас Ганс, бывший премьер-министр земли Саар, публично назвал совместное голосование «позорным». По его мнению, в данном случае можно было обойтись без голосов АдГ. Свое недовольство выразили и другие немецкие политики.

Впрочем, наибольший резонанс вызвало заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая совсем нечасто публично комментирует текущие события. Меркель, которая долгое время была лидером ХДС и является старшим соратником для Мерца, тоже публично упрекнула кандидата в канцлеры. Она назвала «неправильным» отказ Мерца от его недавних обещаний не иметь связей с АдГ и призвала «все демократические партии» работать вместе или предотвращать проявления экстремизма.